Çin'de “Virüs Avcısı” uzman göreve çağrıldı

Dünya corana virüsü ile sarsılmaya devam ediyor. Çin şu ana kadar 26 kişinin ölümüne yol açan Corona virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye çalışıyor. Virüsün ilk görüldüğü 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmeye çalışılıyor. Hatta virüse yakalandığından şüphelenilen hastalar özel kabinlerle taşınıyor.

VİRÜS AVCISI İŞ BAŞINDA

Çin yönetimi dünya çapında salgına yol açmasından endişe edilen corona virüsüyle mücadeleyi "SARS savaşcısı" lakaplı 84 yaşındaki Doktor Zhong Nanshan'e emanet etti. Solunum yolları hastalıkları konusunda uzman olan Nanshan, 2002-2003 yıllarında Çin'den 30 ülkeye yayılan ve yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsüyle mücadelede kilit rol oynamıştı.

VİRÜS ÇİN'DEN 9 ÜLKEYE SIÇRADI

Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vieatnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.

24/01/2020 12:06