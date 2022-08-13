Çin'de yeni alarm: Langya virüsü yayılıyor

Çin'in Henan ve Şantung eyaletlerinde hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya isimli henipavirüs 35 kişi de tespit edildi. Bu virüs ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanıyor.

Çin'in doğusundaki Hennan ve Şantung eyaletlerinde yeni bir virüs paniği yaşanıyor.

Hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen Langya (LayV) isimli henipavirüs, şu ana kadar 35 kişi de tespit edildi.

Yorgunluk ve öksürük semptomlarına neden olan virüsün, insandan insana yayılabileceğine ilişkin bir kanıt yok.

Ağırlıklı olarak kır farelerinde rastlanan virüs hakkında Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların kaleme aldığı makale New England Tıp Dergisinde yayımlandı.

"Öngörülemeyen sonuçlara neden olabillir, alarmda olun"

Singapur'daki Duke-NUS Tıp Okulu'ndan araştırmacı Wang Linfa, tespit edilen vakaların ciddi olmadığını ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

Linfa buna rağmen, doğada bulunan ve insanları enfekte edebilecek çok sayıda virüsün öngörülemeyen sonuçlara neden olabileceği gerekçesiyle alarmda olmaya ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Memeli hayvanlar doğal rezervuar olabilir

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, test edilen kır farelerinin yüzde 27'sinde Langya virüsü tespit edildi. Köpeklerin yüzde 5'inin ve keçilerin yüzde 2'sinin de virüs testleri pozitif çıktı.

Köstebek gibi memeli hayvanların virüsün doğal rezervuarı olabileceği düşünülüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ndeki araştırmacılar ise, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), daha önce de iklim krizi ve yaban hayatındaki sömürünün artışı nedeniyle dünyada çok sayıda benzer hastalığın görülebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada, Langya virüsü ile ilgili çalışmaların yakından takip edildiği duyurulmuştu.

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13/08/2022 14:52