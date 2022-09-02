Çin'de yeni vakalar arttı, halk marketlere hücum etti!

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarının artması üzerine 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti. Sichuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırtarak marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 günlük gözaltı cezası aldı.

Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldı. Çin’in Sıchuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde Covid-19 vakalarının artması üzerine 4 günlük kapanma uygulanacağı haberinin ardından halk marketlere akın etti.

Sichuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

Yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını stoklamak için marketlere koşan halk, market sırasında ilginç görüntüler oluşturdu. Market sırasında, kuaför randevusuna ara vererek alışveriş merkezine gelerek ihtiyaçlarını alan bir kadın vatandaş dikkat çekti. Halk gıda stoğu yaparken en çok uzun süre buzlukta ve dondurucuda saklanabilecek hayvansal gıdalara yöneldi.

KARARI ÖNCEDEN YAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sichuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırtarak marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 günlük gözaltı cezası aldı.

Bu habere tepkiniz:



02/09/2022 19:54