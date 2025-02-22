Çin'de Yeni Yarasa Virüsü Keşfedildi

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22/02/2025

Çin'de Yeni Yarasa Virüsü Keşfedildi

Çinli bilim insanları, Covid-19’a yol açan SARS-CoV-2 ile benzer özellikler taşıyan yeni bir yarasa koronavirüsü keşfetti. 

"HKU5-CoV-2" adı verilen bu virüsün, insan hücrelerine tutunmasını sağlayan "ACE2" reseptörüne bağlanabildiği tespit edildi. Bu durum, virüsün insanlara bulaşma potansiyeli taşıyabileceği anlamına geliyor.

Yeni virüs, koronavirüsler üzerine yaptığı çalışmalarla “Yarasa Kadın” olarak tanınan Çinli virolog Shi Zhengli liderliğindeki bir ekip tarafından keşfedildi. Shi Zhengli, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yaptığı araştırmalarla biliniyor.

Araştırmaya göre HKU5-CoV-2, "Ortadoğu Solunum Sendromu"na (MERS) neden olan virüsle aynı alt gruba (merbecovirus) ait. Bilim insanları, laboratuvar testlerinde bu yeni virüsün insan hücre kültürlerini enfekte edebildiğini gözlemledi. Bu bulgu, virüsün insanlara bulaşma ihtimali taşıdığını gösteriyor.

İNSANLAR İÇİN RİSK TAŞIYOR MU?

Bilim insanları, HKU5-CoV-2'nin doğrudan insanlara bulaşıp bulaşamayacağını veya ara konaklar aracılığıyla yayılıp yayılmayacağını araştırmaya devam ediyor. Şu an için virüsün insanlarda bir hastalığa neden olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak yapılan analizler, virüsün ACE2 reseptörüne bağlanma konusunda daha iyi bir adaptasyona sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Çalışmada, şu ifadelere yer verildi:

“Filogenetik olarak MERS-CoV ile akraba olan yarasa merbecovirüsleri, doğrudan bulaşma veya ara konaklar yoluyla insanlara yayılma riski taşımaktadır. Bu keşif, yarasalarda insan ACE2 reseptörünü etkili bir şekilde kullanabilen farklı bir HKU5-CoV soyunu ortaya koymaktadır ve olası zoonotik risklerin altını çizmektedir.”

YENİ BİR PANDEMİ ENDİŞESİ VAR MI?

Uzmanlar, HKU5-CoV-2’nin potansiyel bulaşıcılık riskinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtiyor. Ancak şu an için virüsün insanlara kolayca bulaştığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor.

Daha önce SARS-CoV ve SARS-CoV-2 gibi koronavirüslerin hayvanlardan insanlara sıçrayarak küresel salgınlara neden olduğu göz önüne alındığında, bu tür keşiflerin erken uyarı sistemleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Bilim insanları, virüsün genetik yapısını ve insana bulaşma potansiyelini daha iyi anlamak için çalışmalarına devam ediyor.

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TAGS: çin, covid-19, yarasa, virüs
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