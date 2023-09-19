Çin'de yetkililer, sellerde çiftlikten kaçan 69 timsahı yakaladı, 2'sini hala arıyor

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19/09/2023

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Çin'de yetkililer, sellerde çiftlikten kaçan 69 timsahı yakaladı, 2'sini hala arıyor

 Çin'in güneyinde etkili olan sellerde çiftlikten kaçan 71 timsahın 69'unun yakalandığı, 2'sini arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"Beijing News" gazetesinin haberine göre, yetkililer, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sellerde kaçan timsahlardan 69 tanesinin yakalandığını, açıkladı.

Yetkililer, 2 timsahı arama ve yakalama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Guangdong eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve seller nedeniyle Maoming kentinde bulunan çiftlikten 71 timsah kaçmıştı.

Bölge yetkilileri, timsahları yakalamak için operasyon başlatmış, bölge halkına da dışarı çıkmamaları uyarısı yapılmıştı.

19/09/2023 16:54
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TAGS: Çin, haber, kıbrıs, timsah
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