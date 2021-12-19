Çin'de yurt içi kaynaklı 44 Covid-19 vakası tespit edildi
19/12/2021
Çin'de son dün yerel kaynaklı 44 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, vakaların 31'ine ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki Şensi eyaletinde 10 ve güneydeki Guangdong'da 3 yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 39 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 284 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1685 hastanın tedavisi sürüyor.