Çin’deki dayanıklılık koşusunda 21 kişi öldü

Çin’in kuzeydoğusunda düzenlenen dayanıklılık koşusunda olumsuz hava koşullarından etkilenen 21 yarışmacı hayatını kaybetti.

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’nın haberine göre, dün Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrinde düzenlenen yarışma esnasında ani sıcaklık düşüşünden kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 172 katılımcıdan 21’i yaşamını yitirdi.

Yüksekliği 3 bin metreyi bulan ve dar dağ yollarını da kapsayan dayanıklılık koşusunda mücadele veren yarışmacıların tecrübeli koşuculardan oluştuğu kaydedildi.

Bölgeyle ilgili meteoroloji tahminlerinde menfi hava koşullarına dair bir uyarı bulunmaması nedeniyle yarışmacıların zorlu hava koşullarına dayanıklı herhangi bir teçhizat edinmeden dağlık araziye çıktıkları belirtildi.

Dolu, şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenen koşucuların yardım talebinde bulunması sonrası bölgede 700’den fazla personel ile kurtarma çalışması başlatıldı.

Aramalar sonucunda 151 koşucu güvenli bölgelere tahliye edilirken, bazı yarışmacıların derin dağ yarıklarına düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yarışmanın düzenleyicisi olan Baiyin kenti Belediye Başkanı Zhang Şuchen, özür dileyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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23/05/2021 15:14