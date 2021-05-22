Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

Çin'in Yünnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

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22/05/2021

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Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

Çin'in Yünnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Çinghay eyaletinde yaşanan 7,3 büyüklüğündeki depremde ise 8 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde dün 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan eyaletindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililer, Çinghay'daki depremde de 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Eyaletteki en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

22/05/2021 16:27
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TAGS: Çin, deprem
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