Çin'deki maden kazasında 3 kişinin cesedine ulaşıldı
24/10/2018
Çin'in doğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua'nın haberine göre, Şandong eyaletinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde 3 gün önce meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Patlama nedeniyle giriş tünelinin hasar gördüğü madende 18 işçinin mahsur kaldığı belirtildi.
Arama kurtarma ekiplerinin mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.
Patlama meydana geldiği sırada, madende yaklaşık 300 kişinin çalıştığı bilgisi verildi.
Arama kurtarma çalışmalarını 150 kişilik bir ekibin yürüttüğü bildirildi.