Çin'den 6 ülke vatandaşlarına tek taraflı vizesiz giriş hakkı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki günlük basın toplantısında, "sınır aşırı seyahatleri kolaylaştırmak" amacıyla altı ülkeye vize muafiyetini tek taraflı olarak genişletme kararı aldıklarını duyurdu.

Karar sonrası Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşları standart pasaportlarıyla iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı seyahatlerinde, 15 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak "deneme" niteliğindeki uygulama 30 Ekim 2024'te sona erecek.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, 17 Kasım'da 54 ülkenin vatandaşlarına üçüncü ülkeye geçişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldırmıştı.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

Çin, Covid-19 salgının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Sınır kontrollerinin yıl başından itibaren kaldırılmasına rağmen, ülkeye yurt dışından gelenlerin sayısı halen Covid-19 öncesi seviyeye ulaşabilmiş değil.

Yurt dışından gelenlerin sayısı bu yılın ilk 6 ayında, 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 70 daha azdı.

Pekin yönetiminin, ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa karşı turizmi canlandırmak, yurt dışı ile iş bağlantıları ve ticari alışverişleri artırmak üzere vize muafiyeti ve yabancılara yönelik diğer kolaylaştırıcı düzenlemelere yöneldiği gözleniyor.