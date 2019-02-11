Çin'den ABD'ye savaş gemisi tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından yapılan açıklamada ABD'ye ait gemilerin Çin'in izni olmadan Güney Çin Denizi'ne girdiği ifade edildi. Bakanlık sözcüsü Chunying, ABD'nin bu hareketinin Çin tarafından öfke ile karşılandığını belirtti.

ABD Donanması'na ait iki savaş gemisinin, Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'ne girdiği bildirildi.



CNN'de yer alan haberde, ABD'ye ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin uluslararası kamuoyunda Spratly olarak bilinen takımadanın yakınlarında seyrettiği kaydedildi.

ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin "seyrüsefer serbestisi" çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu kaydetti.

Geçen ay ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyeri Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimine "provokasyona son ver" çağrısında bulunmuştu.