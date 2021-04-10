Çin'den Alibaba'ya rekor ceza: 2,8 milyar dolar ödeyecek

Çin'de Alibaba’ya rekor ceza verildi. Piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle e-ticaret devine, 2,8 milyar dolar ceza kesildi.

ads ads ads ads
10/04/2021

ads
ads
Çin'den Alibaba'ya rekor ceza: 2,8 milyar dolar ödeyecek

Çin'de Alibaba’ya rekor ceza verildi. Piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle e-ticaret devine, 2,8 milyar dolar ceza kesildi.

Çin’de rekabet kurumu, e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba’ya yönelik tekel soruşturmasında kararını açıkladı.

Jack Ma'nın şirketinin tekel karşıtı kuralları ihlal ettiği ve piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığına hükmedildi.

Rekor ceza

Alibaba, 2,8 milyar dolar ödeyecek.

Bu, Çin'de rekabet soruşturması kapsamında verilen en yüksek ceza oldu.

Ceza, Alibaba’nın 2019 yılında Çin’de elde ettiği cironun yüzde 4’üne denk geliyor.

Yoğun inceleme altında

Ekim ayı sonunda Çin’in finansal kurum ve kurallarına yönelik sert eleştirisinin ardından Jack Ma’nın iş imparatorluğu yoğun inceleme altına alınmıştı.

Aralık ayında şirketin tekelci uygulamaları hakkında soruşturma açılmıştı.

10/04/2021 12:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Çin, Alibaba, ceza
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.