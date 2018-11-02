Çin'den BM Güvenlik Konseyi'ne davet

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ülkeye ziyaret teklifinde bulundu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ülkesine davet etti.



BM barış gücü misyonlarının bütçesinde kesintiler, bazılarının ise kapatılmasını talep eden ABD'nin aksine, barış gücü misyonlarına desteğin önemine değinen Ma, 22-25 Kasım tarihleri arasında yapılması beklenen ziyaret sırasında konseyin BM barış gücü operasyonları için kurulan savunma bakanlığı eğitim tesisini gezeceğini söyledi.



Trump yönetiminden farklı olarak Çin'in çok uluslu sistemin ve BM'nin rolünün güçlendirilmesine de vurgu yapan Ma, Çin'in dönem başkanlığında konseyde "çok uluslu sistem" üzerine bir oturum da düzenleneceğini ifade etti.



Çin, ABD'den sonra barış gücü misyonlarının bütçesini en fazla katkı sağlayan 2. ülke, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ülkeleri arasında ise barış gücü misyonlarına en fazla asker gönderen ülke konumunda.