Çin'den devasa genişleme hamlesi: Köylerin çoğu 5G kapsamına alınacak

Çin'deki kentlerle kasabaların tamamını ve köylerin çoğunu 2025 itibarıyla 5G ağı kapsamına sokan plana göre ülkenin yüzde 56'sı 5G ağları kapsamına alınacak.

Dünyanın en büyük 5G yüksek hızlı mobil ağını kurmuş bulunan Çin, bunu devasa çapta yaygınlaştırma çabasında. Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'deki kentlerle kasabaların tamamının ve köylerin çoğunun 2025 itibarıyla 5G ağı kapsamına alınacağını duyurdu. Açıklamaya göre 2020'de Çin'in yüzde 15'i 5G kapsamındayken, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonuna kadar ülkenin yüzde 56'sının 5G ağlarına alınması hedefleniyor.

9.6 milyon kilometrekarelik alana yayılan ve nüfusu 1.4 milyarı geçen Çin, bugüne dek dünya toplamının yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 1.15 milyondan fazla 5G baz istasyonu inşa etti. Çin'deki 5G terminal kullanıcılarının sayısı 450 milyona ulaşırken, bu, dünya toplamının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Dünyanın bu en büyük ve en gelişmiş yekpare 5G ağı, açıklamaya göre, halihazırda tüm il düzeyindeki şehirleri, ilçelerin yüzde 97'sinden fazlasını ve kasabaların yüzde 40'ını kapsıyor. Yeni hedef ise 2025 itibarıyla köylerin çoğunluğunu da kapsaması.

Dijital altyapı kalkınma planına göre 10 bin kişiye düşen 5G baz istasyonları 2025'e dek 26'ya çıkarılacak, gigabit optik fiber ağlar kentsel ve kırsal bölgelerin çoğuna genişletilecek.

Bakanlık yetkilisi Xie Cun, 'yeni tip dijital altyapı inşa etmeye yardımcı olacak stratejik, temel, öncü bir sanayi geliştirdikleri ve böylelikle ekonomik, toplumsal kalkınmayı destekledikleri' vurgusunu yaptı. Xie, "Bilgi teknolojisi, internet inovasyonunu teşvik etmek ve bir iş patlaması yaratmak amacıyla ekonomi ve toplumla derin şekilde entegre edilecek” dedi.

Plan, kullanıcıların kişisel bilgilerini ve verilerini korumaya yönelik önlemlerin yanısıra 'yeni bir denetim sistemi türü' de içeriyor.

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17/11/2021 10:14