Çin'den Dünyaya Yayılan Koronavirüs İle İlgili İstanbul'daki Hava Yolu Şirketlerine Uyarı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan koronavirüs nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketleri, önlem almaları konusunda uyarıldı.

Uyarı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Zatürreye benzetilen grip nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. Çin sağlık otoriteleri, ülke genelinde teşhis edilen vaka sayısının 440'ı aştığını duyurdu.

İnsandan insana bulaştığı açıklanan ölümcül virüsün hızla yayılması nedeniyle birçok ülke, Çin'den gelen yolcuların ateş derecesini ölçüp havaalanlarında ihtiyati karantina prosedürleri başlattı.

“ŞÜPHELİ YOLCU GÖRÜLDÜĞÜNDE YETKİLİLER ACİLEN BİLGİLENDİRİLMELİ”

Hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklı salgının Türkiye'yi etkilememesi için de İstanbul Havalimanı'ndaki ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen toplantıyla İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e yolcu taşıyan hava yolu ile yer hizmetleri şirketlerine virüsün belirtileri ve önlemleri aktarıldı.

Şüpheli bir yolcu gördüklerinde hemen kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen yetkililer, bu konuda yapılacak işlemleri şirket görevlilerine anlattı.

Havalimanında virüslü yolcu tespit edildiği takdirde özel kıyafetli ekipler hastayı hemen karantina odasına götürecek.

Hasta, buradaki işlemlerin ardından sağlık kurumlarına sevk edilecek.

Türk Havayolları, Çin'e haftada 30 civarında sefer düzenliyor.

SAĞLIK BAKANI: ŞU AN TÜRKİYE İÇİN HERHANGİ BİR KORONAVİRÜSÜ RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsüne ilişkin "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim." dedi.

Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi.

Bakan Koca, "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"TERMAL KAMERA DAHİL BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

'SALGINLA İLGİLİ ÇİN'DE 2197 KİŞİ GÖZLEM ALTINA ALINDI'

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Li Bin, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde virüsten etkilendiği öngörülen 2 bin 197 kişinin gözlem altına alındığını, bunlardan 765'inin daha sonra evlerine gönderildiğini dile getirdi.

Bu arada virüsün çıkış noktası olan 11 milyon nüfuslu Vuhan'ın Belediye Başkanı Zhou Xianwang. kent sakinlerini, gerek olmadıkça dışarı çıkmamaları ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca diğer kentlerden Vuhan'a gelinmemesi ve kentten de başka şehirlere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

ÇEVRE ÜLKELER ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR

Öte yandan ABD'nin yanı sıra Asya ülkelerinden Hong Kong, Avustralya, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alındı.

Bununla birlikte salgınla ilgili Çin, Japonya, Hong Kong, ABD, Güney Kore, Nijerya, Hindistan, Singapur, Malezya, Bangladeş, Avustralya, Rusya İtalya'dan Çin'e gidiş ve gelişlerle ilgili havaalanlarında ilave tedbirler alındı.

Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

22/01/2020 13:29