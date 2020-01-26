Çin'den korkutan açıklama: Virüs güçleniyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, "Koronavirüsün bulaşma kabiliyeti güçleniyor ve enfeksiyonların sayısı artmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunun Ma, uzmanların virüs hakkında bildiklerinin sınırlı olduğunu ve virüsün mutasyonlarının yol açtığı riskler konusunda belirsizlik olduğu ifadelerini kullandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 56, salgından etkilenenlerin sayısı bin 975’e yükseldi. Bununla birlikte ülkenin özel idari bölgelerinden Hong Kong’da 5, Makau’da ise 2 kişi virüsten etkilendi. Tayvan’da ise 3 kişi enfekte oldu. Diğer yandan Çin dışında şimdiye kadar yeni tip koronavirüsü Tayland’da 4, Japonya’da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Vietnam’da 2, Singapur’da 3, Malezya’da 3, Nepal’de 1 Fransa’da 3 Avustralya’da bir kişiyi etkiledi. Bu arada Japonya’da 1 ve Tayland’da 2 vaka iyileşme gösterdi.

26/01/2020 15:02