Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

Çin, Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı.

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05/06/2021

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Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş aralığında kullanım onayı

Çin, Çinli Sinovac firmasının ürettiği corona virüs aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanabileceğini bildirdi.

Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.

YAN ETKİSİ HAFİF

Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.
Yin Weidong, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.

05/06/2021 09:21
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TAGS: Çin, Sinovac aşısı
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