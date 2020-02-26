Çin'den sonra en çok kayıp veren 2. ülke oldu!

İran sağlık yetkilileri devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada ülkedeki corona virüs vakaları ile ilgili son veriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 139 enfekte vaka olduğunu açıkladı.

İran, Çin anakarası dışında COVID-19'a bağlı semptomlar nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

RUHANİ: KARANTİNAYA ALMAYACAĞIZ

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Covid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede 15 kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hiçbir şehir ya da bölgeyi karantina altına almayacaklarını söyledi.

26/02/2020 15:04