Çin'den Türkiye'ye 6,5 milyon doz aşı geldi

COVID-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi.

Aşılar yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.

Bu süre içinde aşılardan alınan numuneler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda incelenecek.

Türkiye standartlarına uygun bulunursa 'Acil Kullanım Onayı' verilecek. Ardından kullanımına başlanacak.

Aşılama takvimi de böylece devam edecek.

İlk parti aşı 30 Aralık'ta geldi

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partideki 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildi.

14 Ocak'tan itibaren de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Ardından 90 yaş ve üstü bireylerin aşılanmasına geçildi.

Aşılanan kişilerin ikinci doz aşılarının da yeni gelecek aşılardan sağlanması bekleniyor.

Aşılama programı belirlenen yaş grupları ve öncelikli sektörlerde çalışanların aşılanması ile devam edecek.

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25/01/2021 08:34