Çin’e Güney Kıbrıs-Çin Hava Bağlantısıyla İlgili Anlaşma Taslağı Sunuldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, heyeti ile birlikte gittiği Çin’de, Çin’in dünyaya açılma girişimi olan “Modern İpek Yolu” inisiyatifi kapsamında düzenlenen “Belt and Road” isimli dünya kongresinin dünkü açılış bölümüne katıldı.

Alithia ve diğer gazetelerin haberine göre, Pekin’de düzenlenen kongre açılışına dünyanın bütün kıtalarından 40 devlet ve hükümet lideri, uluslararası örgüt liderleri katıldı; Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı, BM Genel Sekreteri, Rusya ve Mısır devlet başkanları birer konuşma yaptı.

Çin’e kalabalık bir heyet ile giden Anastasiadis’in beraberinde Taşımacılık Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu, Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris, Sözcü Prodromos Prodromu, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, Çin’deki Rum Büyükelçi Andonis Tumazis ve bürokratlar bulunuyor.

Politis’e göre Rum Taşımacılık Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliadu dün Çinli yetkililere Güney Kıbrıs ile Çin arasında hava bağlantısı kurulmasına dair anlaşma taslağı sunduklarını açıkladı.

Vasiliadu, sundukları anlaşma taslağının çok liberal, uçuş kodu, uçak ve güzergah kısıtlaması olmayan ve ileri götürülmesi için üzerinde çalışılması gereken bir taslak olduğunu açıkladı.

Vasiliadu, Çinli yetkililer ile telekomünikasyon konusunda yaptığı temaslara değinirken de ziyaret ettikleri Çin şirketlerinden, Güney’de gelecek yıl G-5 için ruhsatlandırma yapılacak olması dolayısıyla Rum Yönetimini çok kaygılandırmakta olan siber güvenlik konularına dair çeşitli konularda danışmanlık aldıklarını söyledi.