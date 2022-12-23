Çin'in AB Büyükelçisi: ABD, Ukrayna krizinden çıkar sağlıyor

Çin'in AB Misyonu Başkanı Fu Cong, ABD’nin Ukrayna krizinden yararlandığını ve bu nedenle krizin sona ermesini istemediğine belirtti.

Çin'in Avrupa Birliği (AB) Misyonu Başkanı Fu Cong, Pekin’in ABD'nin Ukrayna krizinden çıkar sağladığını ve bu nedenle çatışmaların sona ermesini istemediğini düşündüğünü söyledi.

South China Morning Post’a konuşan Cong "Her şeyden önemlisi, insanların hayatını kurtarmak için çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanmasıdır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazı ülkelerin veya belirli ülkelerdeki bazı kişilerin çatışmaların sona ermesini istemediğini biliyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

‘ABD’nin çatışmaların sona ermesini gerçekten istediğine inanıp inanmadığı’ sorusuna Çinli diplomat, ABD’nin silah tedarik ederek ve Avrupa'daki enerji krizinden para kazanarak Ukrayna krizinden fayda sağladığını belirterek, “Bizim değerlendirmemiz bu” yanıtını verdi.

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23/12/2022 22:36