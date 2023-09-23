Çin'in CERES-1 roketiyle uydu fırlatışı başarısız oldu

Çin'de özel bir şirket tarafından geliştirilen taşıyıcı roket CERES-1 ile yapılan uydu fırlatışı ilk kez başarısız oldu.

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23/09/2023

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Çin'in CERES-1 roketiyle uydu fırlatışı başarısız oldu

Çin'de geliştirilen taşıyıcı roket CERES-1 ile yapılan uydu fırlatışı ilk kez başarısız oldu.

Gobi Çölü'nden fırlatılan roketin, taşıdığı uyduyu planlanan yörünge konumuna taşıyamadığı bildirildi.

Roketin "uçuş performansında anormallik" tespit edildiği, hatanın sebebinin soruşturulduğu kaydedildi.

Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 9 başarılı fırlatışın ardından gelen ilk başarısız taşıma görevi oldu.

23/09/2023 16:44
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TAGS: Çin, CERES-1, roket
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