Çin'in Ciangsu eyaletinde bir metal atölyesinde meydana gelen patlamada 8 işçi öldü

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20/01/2024

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Çin'in Ciangsu eyaletinde bir metal atölyesinde meydana gelen patlamada 8 işçi öldü

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde sanayi metallerinin işlendiği bir atölyede metal tozlarının patlaması sonucu, 8 işçi hayatını kaybetti.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çangcou şehrinin Vucin ilçesinde, Şınrong Metal Teknolojisi Şirketine ait atölyede sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

"Toz patlaması" adı verilen, yanıcı toz partiküllerinin yoğunlaşarak alev aldığı kazada 8 işçi öldü, 8 işçi hafif yaralandı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kurtarma çalışmalarını tamamladığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Çin'de bazı üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

20/01/2024 10:16
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TAGS: Çin’in Ciangsu eyaletinde bir metal atölyesinde meydana gelen patlamada 8 işçi öldü
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