Çin'in işlem yasağı kararı sonrası kripto paralar sert düşüş yaşadı

Çin'de yapılan açıklamada son günlerde kripto paraların fiyatlarında yaşanan artış hatırlatılarak, "sanal paraların gerçek para birimi olmadığı" ve "piyasada kullanılamayacağı" belirtildi.

Çin, kendi dijital para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Financial Times gazetesine konuşan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons'tan Paul Haswell, Çin'deki eğilimin üç nedeni olduğu görüşünde:

"Birinci neden, kendi dijital para birimlerine sahip olmaları. İkincisi nakit çıkışlarının kontrol edilemiyor olması, üçüncü neden ise insanların dolandırılmasının önüne geçmek."

E-ticaret şirketlerinin tekelini kırma çabası

Çin'in kripto paralar üzerindeki baskısı, 2017'de ülkenin bitcoin borsasının kapatılmasıyla hız kazanmıştı.

Çin yönetimi bir süredir Alibaba, Ant Group, Tencent gibi e-ticaret şirketlerinin tekelini kırmayı amaçlıyor. Devletin kendi dijital para birimini piyasaya sürme planı, büyük oranda online alışveriş sağlayan bu şirketlere rakip olacak bir dijital ödeme mekanizması sunacak ve Çin Merkez Bankası'nın gerçek zamanlı olarak tüm nakit akışını izlemesini sağlayacak.

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti.

Danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PWC) kripto para yöneticisi Henri Arslanian, "Çin'in yaptığı türden kısıtlamaları, spekülatif ticaret ya da kripto piyasaların oynaklığı üzerinden gelecek haftalarda diğer düzenleyicilerden ve hükümetlerden de görürsek şaşırmam" dedi.

Arslanian, "Ancak hakikat şu ki, kurumsal oyuncular ve yatırımcılar bu alana giriş yapmaya devam ediyor ve yakın zamanda da bu durum değişeceğe benzemiyor" diye konuştu.

Öte yandan dünyanın en gelişkin dijital ödeme sistemlerinin Çin'e ait olduğu düşünülüyor. Çin, nakitsiz bir topluma dönüşmenin de eşiğinde. 2019 yılında Çin'deki her beş ödemeden dördü, Tencent şirketine ait WeChat ve Alibaba'nın Alipay uygulamaları üzerinden yapıldı.

Bitcoin meraklıları arasında, "Dijital Yuan"ın Çin devleti tarafından bir kontrol aracı olarak kullanılacağı korkusu mevcut. Otoriteler resmi dijital para birimi vasıtasıyla, paranın nasıl harcandığını ve nakit akışını gerçek zamanlı olarak görme şansına sahip olacak.

Geçtiğimiz hafta da Tesla CEO'su Elon Musk'ın artık kripto paralarla Tesla otomobili satışlarının yapılmayacağını açıklamasının ardından Bitcoin ve kripto paralar değer kaybetmişti.

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19/05/2021 18:06