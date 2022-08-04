Çin'in Kıbrıs Büyükelçiliği ile AKEL'den açıklama

Çin’in Kıbrıs’taki Büyükelçiliği ile AKEL’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesine göre Çin’in Kıbrıs’taki Büyükelçiliği Basın Sözcüsü yaptığı açıklamada tek Çin ve tek Kıbrıs ilkesinin, Çin-Güney Kıbrıs ilişkilerinin geliştirilmesi ve kurulması için siyasi temel olarak kullanıldığını ifade etti.

Ne Çin’in ne de Kıbrıs’ın şu ana kadar tamamıyla birleşmediğini ifade eden Çin Büyükelçiliği Basın Sözcüsü, ulusal birliğin, iki ülkenin misyonu ve ortak amacı olduğunu belirtti.

Basın Sözcüsü açıklamasında ayrıca dış müdahalenin, Tayvan ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesinde büyük engel olduğunu, “Kıbrıs” halkının bunu herkesten daha iyi bildiğini ifade etti.

-Akel

Haravgi gazetesi aynı haberinin içerisinde AKEL’in konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi.

AKEL yaptığı açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nncy Pelosi’nin Çin’in bölgesi olan Tayvan’ı ziyaret etmesinin, tek Çin ilkesinin çiğnenmesini teşkil ettiğini ifade etti.

Bu ilkenin, uluslararası hukuk ve BM kararlarına dayandığını ifade eden AKEL, AKEL olarak kendilerinin ilk elden uluslararası hukuka, BM kararlarına, özellikle egemenlik ve devletlerin topraksal bütünlüğüne saygının önemini çok iyi bildiklerini söyleyerek, tek Çin ilkesine yönelik desteğini dile getirdi.

AKEL gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

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04/08/2022 10:42