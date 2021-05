Çin’in kontrolden çıkan roketi Hint Okyanusu'na düştü

Günler önce yörüngeye fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan Çin roketi, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştü.

29 Nisan'da Çin'in uzay istasyonu için yollandı. İlk modülü taşıyan roket, fırlatıldıktan sonra kontrolden çıktı.

Günlerdir nefesler tutuldu, roketin nereye düşeceği merak konusu olmuştu.

Serbest düşüşe geçen tonlarca ağırlıktaki roket, Hint Okyanusu'na düştü.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığını açıkladı. Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.

Roket kontrolden çıkmıştı

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

22 tonluk roket bir süre sonra kontrolden çıkmış ve parçalanmaya başlamıştı.

Roket enkazının yerleşim yerlerine düşme ihtimali dünyada endişeye neden olmuştu.

Pentagon, roketin Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıklamıştı. Rus Uzay Ajansı Roscosmos ise, roketin Endonezya'nın güneyindeki Timor Denizi'ne düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Bu habere tepkiniz:



09/05/2021 09:03