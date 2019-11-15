Çin'in tamamen otonom İHA'lar ölüm saçacak!

Çin'in Orta Doğu'ya sattığı "tamamen otonom" olan insansız hava araçlarının 'kimin yaşadığı ve öldüğü konusunda karar verebilmesiyle' korkunç sonuçlar doğurmasından korkuluyor.

Ortalığı, Çin'in çok gelişmiş “tamamen otonom” askeri İHA'sının Orta Doğu'da bir kan gölüne yol açabileceği korkusu sardı.

Asya'nın süper gücünün, bölgeye yapay zekayla geliştirilmiş İHA'ya benzeyen silahlı helikopterlerini satmasının potansiyel felaketlere yol açabileceği bildiriliyor.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Profesör Toby Walsh açıklamasında, “Kendinizi savunmak imkansız olacak. Saldırı başladığında, savaş alanındaki her insan ölmüş olacak.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka konulu bir konferansta konuşan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin'in kimin yaşadığı ya da öldüğüne karar vermeye programlı bir İHA'yı sattığını belirtmişti.

Esper, Çinli silah üreticilerinin tam özerklik kabiliyeti ile tanıtılan İHA'larının hedefleri öldürücü bir şekilde vurduğunu da belirtmişti.

'PAZARLIK EDİYORLAR'

Avustralya medyasından aktarılan bilgilere göre, Çinli bir savunma sanayi şirketinin Blowfish A3 isimli insansız hava aracını satmak için Pakistan ve Suudi Arabistan'la pazarlık halinde olduğu bildirildi.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü analisti Dr. Malcolm Davis, Çin'deki satışlarla ilgili hiçbir tartışma olmamasının garip olmadığını ve bunun bir sürpriz olmadığını söyleyerek “Bu onlara gelecekteki bir savaşta avantaj sağlayabilir.” dedi.

Öte yandan ABD ordusunun, yapay zeka kullanımı için bir etik kod planladığı da dünya basınına yansıyan haberler arasında...

15/11/2019 17:10