Çinli bankadan 300 milyon dolar kredi
Garanti BBVA, Çinli The Export Import Of China'dan 3 yıl vadeli kredi temin etti.
25/12/2019
HK
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Garanti Bankası Çinli The Export Import Of China'dan kredi aldı. Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve CDS'teki düşüşle birlikte Garanti BBVA 300 milyon dolarlık krediyi temin etti. Banka krediyi 3 yıl vadede ödeyecek.
Bankadan KAP'a şu açıklama yapıldı:
Bankamız, the Export Import Bank of China'dan 300 milyon Amerikan Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamıştır.