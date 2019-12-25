Çinli bankadan 300 milyon dolar kredi

Garanti BBVA, Çinli The Export Import Of China'dan 3 yıl vadeli kredi temin etti.

ads
25/12/2019
HK

ads
Çinli bankadan 300 milyon dolar kredi

Garanti Bankası Çinli The Export Import Of China'dan kredi aldı. Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve CDS'teki düşüşle birlikte Garanti BBVA 300 milyon dolarlık krediyi temin etti. Banka krediyi 3 yıl vadede ödeyecek.

Bankadan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Bankamız, the Export Import Bank of China'dan 300 milyon Amerikan Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamıştır. 

25/12/2019 10:49
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: çin, haber, kıbrıs, banka, Çinli The Export Import Of China
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.