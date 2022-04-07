Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'a saldırı girişimi

ads ads ads ads
07/04/2022

ads
ads
ads
Çinli bilgisayar korsanlarından Hindistan'a saldırı girişimi

Çinli bilgisayar korsanlarının, Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerini hedef aldığı duyuruldu.

Hindistan basınındaki haberlere göre, ABD merkezli siber güvenlik şirketi Recorded Future'un yayımladığı raporda Çinli bilgisayar korsanlarının, son sekiz ay içinde Ladakh yakınlarındaki Hint elektrik dağıtım merkezlerine siber saldırı girişiminde bulunduğu duyuruldu.

Raporda, şebeke kontrolü ve elektrik dağıtımı için gerçek zamanlı operasyonlar yürütmekten sorumlu en az yedi Devlet Yük Sevkiyat Merkezi'ni (SLDC) hedef alan olası ağ saldırılarının gözlemlendiği ifade edilerek, bu saldırıların özellikle Hindistan'ın kuzeyinde Ladakh'taki tartışmalı Hindistan-Çin sınırına yakın SLDC'lere yoğunlaştığı kaydedildi.

"Kritik altyapı sistemleriyle ilgili bilgi toplamayı amaçlıyorlar"

Saldırıların Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde gerçekleştiğine işaret edilen raporda, Çinli bilgisayar korsanlarının kritik altyapı sistemleriyle ilgili bilgi toplamayı amaçladıkları ifade edildi.

Recorded Future, raporu yayımlamadan önce bulgular hakkında Hindistan hükümetini bilgilendirdiklerini duyurdu.

Enerji Bakanı RK Singh, "Çinli bilgisayar korsanları, Ladakh yakınlarındaki elektrik dağıtım merkezlerine yönelik iki girişimde bulundu, ancak başarılı olamadılar. Bu tür siber saldırılara karşı savunma sistemimizi güçlendirmiştik" açıklamasında bulundu.

07/04/2022 14:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Çin, bilgisayar, korsan, Hindistan
MANŞETLER

HK DÜNYA

Pentagon: Putin hiçbir şey başaramadı, Ukrayna savaşı kazanabilir

HK DÜNYA

Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girilirken ABD’den savaşın gidişatına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Kiev çevresinden çekilen Rus ordusu başta Donbas olmak üzere ülkenin doğusuna yoğunlaşırken Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna’nın kesinlikle savaşı kazanabileceğini söyledi. Rusya lideri Putin'in “hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirten Kirby, “Ne Kiev’i alabildi, ne hükümeti devirebildi” dedi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.