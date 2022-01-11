Çinli doktor, ateşli hastayı tedavi ettiği için 7 yıl hapis cezası alabilir

Çin’in Zhoukou kentinde bir doktor çalıştığı hastanede, korona virüslü hastaların tedavi edildiği “ateş kliniği” bulunmamasına rağmen Covid-19 hastası olan kişiyi tedavi etmekle suçlanıyor.

Soyadı Guo olarak açıklanan doktor suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çin’de Covid-19 hastaları ve belirtileri gösteren kişiler, hastanelerde özel olarak oluşturulan “ateş kliniklerinde” tedavi ediliyor.

Çin’in Hennan eyaletine bağlı Zhoukou kentinde bir doktorun çalıştığı hastanede ateş kliniği olmamasına rağmen Covid-19 belirtileri gösteren bir hastayı tedavi ettiği ortaya çıktı.

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11/01/2022 19:28