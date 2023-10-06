Çinli gençler arasında yeni trend: İstifa partileri

Çinli gençler, istihdam sorunuyla boğuşan ülkelerinde yeni başlattıkları "istifa partisi" trendiyle gündemde.

Son dönemde Çinli gençler, özel sektörde ağır koşullarda çalıştıklarını savundukları işlerinden istifa ettikten sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlamalar düzenliyor.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'e konuşan ve kendini Liang olarak tanıtan 27 yaşındaki genç, Cıciang eyaletinde yer alan bir bankadaki işinden mayısta istifa ettiğini söyledi.

Liang, "Kendimi aşırı mekanize ve rutin bir işin içinde bulmuştum. Enerjimin çoğunu yiyip bitiriyordu" dedi.

Bankadaki işinde yenilikçi fikirlerinin karşılık bulmadığını belirten Liang, istifa ettikten sonra bir kafe işletmeye başladığını ve yan iş olarak da internetten içerik ürettiğini söyledi.

Çin'de iş bulma platformu LinkedIn'in muadili olan Maimai'nin verilerine göre geçen yıl ocak ila ekimde işe giren 1554 çalışanın yüzde 28'i aynı yıl istifa etti. İşten çıkmayı planlayıp henüz bunu yapmayanların oranıysa bunun neredeyse iki katı.

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nden Nancy Çian, Çin'deki eğitim sisteminin en başından beri çok ağır olduğuna dikkat çekerek, "Bence Batı'dakiler, Çin'de büyümenin ne kadar zorlayıcı olduğunun farkında değil" dedi.

Akademisyen, birçok gencin yoğun okul temposundan bıktığını ve işe başladıklarında çalışmayı sürdüremediklerini söyledi.

Çin Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 itibarıyla son 10 yılda üniversiteye kayıt oranı iki katına çıkarak yüzde 57,8'e yükseldi.

Ancak ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden sosyolog Yao Lu, üniversite mezunlarının kendi yeteneklerine göre iş bulamadıklarına ve "fazla nitelikli eleman" olarak çalışmak zorunda kaldıklarına işaret etti.

Guangdong eyaletindeki Foshan şehrinde konservatuar mezunu Veyron Mai, müzik alanında iş bulamadığı için önce oto yıkamacıda daha sonra da restoranlarda çalıştığını söyledi.

Öte yandan Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma sürecinde sendeleyen Pekin yönetimi, ağustosta genç işsizlik oranlarını paylaşmayı durdurduğunu duyurmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu, genç işsizliği rakamlarını en son temmuzda paylaşmıştı. Buna göre 16-24 yaş aralığındaki genç nüfusun işsizlik oranı kentlerde yüzde 21,3'e çıkarak, 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Pekin yönetimiyse Z kuşağının fazla seçici davrandığını ve kırsal bölgelerde rahatlıkla iş bulabileceğini savunuyor. Çin Komünist Partisi'nin gençlik kolu Çin Komünist Gençlik Birliği ise martta yayımladığı açıklamada Z kuşağını "kolları sıvayıp tarlada çalışmaya" yönlendirmişti.