Çinli ilaç şirketi, BioNTech ile mRNA aşısı üretmek için anlaştı

Şanghay merkezli ilaç devi Fosun Pharma, mRNA aşılarını Çin'de üretmek için Alman biyoteknoloji firması BioNTech'le anlaştı.

Global Times'ta yer alan habere göre, Çinli ilaç şirket Fosun Pharma, ülkede mRNA aşısı üretilmesi için Alman şirket BioNTech ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya göre yıllık 1 milyar doz Koronavirüs aşısı üretilmesi planlanıyor. Fosun Pharma, projeye üretim tesisinin kurulması ve nakit yardımı dahil olmak üzere 100 milyon dolarlık katkıda bulunacak. BioNTech ise aşının üretimi için aynı değerde patent hakları ve teknik bilgi yatırımı yapacak.

BioNTech kurucusu ve CEO'su Uğur Şahin, 28 Nisan'da yaptığı bir açıklamada Pfizer/BioNTech aşısının Çin'den temmuz ayında kullanım onayı almasını beklediğini söylemişti.

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10/05/2021 12:59