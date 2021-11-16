Çinli tenisçi ortadan kayboldu

Çinli ünlü tenisçi Peng Shuai, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı. Kısa süre sonra yaklaşık 10 yıl boyunca tacize uğradığını söyleyen genç kadının, hesaplarına erişim engellendi. O günden beri de Shuai'den haber alınamadı.

Euronews'in haberine göre; Peng Shuai'nin hayatta olup olmadığı konusunda endişeler artarken Çin ulusal tenis federasyonu konuyla ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.

Me Too hareketi ile ilk kez iktidardaki Komünist Parti'nin en üst kademelerini hedef alan iddialar, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından dikkatle takip ediliyor. WTA başkanı Steve Simon yaptığı açıklamada, Peng ile ilgili olayların derin endişe verici olduğunu söyledi ve iddialarının son derece ciddiyetle ele alınması çağrısında bulundu.

Simon "Mutlak önceliğimiz oyuncularımızın sağlığı ve güvenliğidir. Adaletin yerini bulması için sesimizi çıkarıyoruz" dedi.

18 kez Grand Slam şampiyonu olan Chris Evert, Twitter'da Peng Shuai nerede (WhereIsPengShuai) hashtag'ine yol açan en yüksek profilli tenis oyuncusu oldu. Evert, "Peng'i 14 yaşından beri tanıyorum; hepimiz endişelenmeliyiz; bu ciddi bir durum; o nerede? O güvende mi? Herhangi bir bilgi memnuniyetle karşılanacaktır" şeklinde tweet attı.

NE OLMUŞTU?

Kasım ayı başlarında, 35 yaşındaki Peng sosyal medyada, yetmişlerinde olan Zhang'ın onu cinsel birlikteliğe zorladığını ve birkaç yıl süren ilişkileri olduğunu söylemişti. Çin'in çevrimiçi sansürcüleri, bildirilen iddiaların kanıtlarını silmek için hızla harekete geçti ve Peng'den o zamandan beri haber alınamadı.

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16/11/2021 14:19