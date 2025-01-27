Çinli yapay zeka piyasalarda deprem etkisi yarattı: Teknoloji hisseler çakıldı

DeepSeek, diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak eğitilmesi, yarı iletken sektöründe talep dengesini ve ABD teknolojik hakimiyetini bozabileceği endişesiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını destekledi.

Haftanın ilk işlem gününde ABD endeks vadeli kontratlarında piyasa açılışı öncesi S&P 500 endeksi yüzde 2,4, Nasdaq endeksi yüzde 4,2 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir öne çıkarken Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 10 geriledi.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklandı.

Analistler, daha az çiple yapay zeka eğitme konusunda verim alınabildiğine ilişkin haber akışının gelecek dönemde talep dengesini bozabileceğini ifade ederken, piyasalarda yarı iletken ve teknoloji sektörü öncülüğünde satış baskısı oluştu.

Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirilen yapay zeka modeli dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Analistler, ABD hükümetinin çip kısıtlamalarının, DeepSeek'i daha verimli bir şekilde eğitmeye zorladığını ve böylece hala rekabetçi olduğunu belirterek, ortaya çıkan sonucun Çin'in yapay zeka alanında ciddi bir oyuncu olabileceğini desteklediğini belirtti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÇAKILDI

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li çip devi Nvidia hisselerinde kayıplar yüzde 11,4'ü bulurken, AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 6,4 oldu.

Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) hisselerindeki değer kaybı yüzde 10'u aştı.

Hisselerdeki değer kaybı Qualcomm'da yüzde 1,4, Arm'da yüzde 8, Applied Materials yüzde 5,5 ve Micron Technology hisselerinde de yüzde 7,7'nin üzerine çıktı.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 5,8, Amazon'un yüzde 4,6 ve Meta'nın da yüzde 4,7 geriledi.

DeepSeek'in daha az maliyetle güçlü yapay zeka modellerinin geliştirilebileceğini gösterdiğini ifade eden analistler, bunun az sayıdaki büyük ölçekli şirketin yüksek harcamalarıyla yönlendirilen tüm yapay zeka tedarik zinciri için yatırım döngüsünü bozabileceğini kaydetti.