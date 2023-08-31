Çinliler, Defne Samyeli’yi Araştıracak

Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli’nin, Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği öğrenildi.

Samyeli, konuyla ilgili açıklama yaparak araştırmacılarla buluşmak üzere Çin’e gideceğini söyledi.

Defne Samyeli Çin’in araştırma konusu oldu…

Yıllardır 20’li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıları bile kendine hayran bıraktı.

Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri ortaya çıktı.

Önümüzdeki aylarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Defne Samyeli, burada 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans verecek…

Yıllara meydan okuyan fit vücudu ve kusursuz cildiyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli’nin, Çin’in önemli üniversitelerinden birinde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı tarafından incelendiği öğrenildi.

Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada,Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri ortaya çıktı.

Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli’nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği aktarıldı.