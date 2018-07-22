Çinliler'den Güney Kıbrıs'a 75 Milyon Euro'luk yatırım

Çinli Jim Chang Global Corporation Ration Group’un, Güney Kıbrıs’ta “Mağusa” bölgesinde 75 milyon Euro’luk yatırım için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Alithia gazetesi Çinli şirketin, 5 yıldızlı bir otel olacak “Sun City Spa&Resort Hotel”in inşasının sürdüğünü belirterek, bunun, bölgede, turizm alanında en büyük özel yatırım olduğunu kaydetti.



Çalışmanın 2019 yılında tamamlanmasının beklendiğini aktaran gazete, 75 milyon Euro değerindeki otelde 190’dan fazla oda ve otel içerisinde 10 adet villa tipi konutun olacağını yazdı.



Haberde şirketin, teknoloji ve eğitim alanında da çalışmalar yapma planlarının olduğu aktarıldı.