“Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin gösterimi 4 Mart Salı akşamı yapılacak

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/03/2025

“Cinnet Mevsimi” adlı belgeselin gösterimi 4 Mart Salı akşamı yapılacak

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), madde bağımlılığına dikkat çekmek ve mücadele için “Cinnet Mevsimi” adlı belgesele ev sahipliği yapacak. 

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği organizasyonu ile 2015 yılında uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan ve genç yaşta hayatını kaybeden Arda Erkan anısına çekilen belgeselin gösterimi, 4 Mart Salı saat 19.30’da TUFAD lokalinde yapılacak.  

Arda Erkan'ın anne ve babası tarafından, TUFAD’ın katkılarıyla hazırlanan "Cinnet Mevsimi" adlı belgesel, madde kullanımının kişide yarattığı fizyolojik, psikolojik ve sosyal alanlardaki etkilerine dikkat çekmesi yönünde farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 

Belgesel gösterimi için Arda Erkan'ın doğum günü haftasına denk gelen zaman planlandı.  

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Cinnet Mevsimi, Film Gösterimi, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD)
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.