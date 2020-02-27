“Cinnet Mevsimi” Belgeseli Arda Erkan’ın Doğum Günü’nde Gösteriliyor

ads
27/02/2020

ads
ads
“Cinnet Mevsimi” Belgeseli Arda Erkan’ın Doğum Günü’nde Gösteriliyor

2015 yılında yaşamını yitiren Arda Erkan’ın yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatan, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı Cinnet Mevsimi belgeseli, Erkan’ın doğum günü olan 2 Mart Pazartesi gecesi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinde (KTGB) gösterilecek.

KTGB’den verilen bilgiye göre, belgesel saat 19.30’da başlayacak ve Arda’nın yakınları da gecede hazır bulunacak.

Arda, 2015 yılında 6 Temmuz’u 7 Temmuz’a bağlayan gece, Ortaköy’de aracının içinde ölü olarak bulunmuştu.Ölümüyle ilgili mahkeme süreci ise 2018 yılından bu yana sürüyor.

27/02/2020 14:43
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haberkıbrıs, cinnet mevsimi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.