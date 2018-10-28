Cinsel isteksizliğe çözüm olan bitkiler

Cinsel isteksizlik nedenlerine örnek vermek gerekirse cinsel ve bölgesel travmalar, şeker hastalığı, stres ve eğer ilaç kullanıyorsanız, B12 eksikliği, antidepresanlar ve yetersiz beslenme gibi nedenler gösterilebilir. Ancak korkmanıza gerek yok. Çünkü bazı bitkiler cinsel isteksizliğe çözüm olabiliyor.

İşte o bitkiler...

MAYDANOZ-ROKA-KEKİK: Her mevsim bulunabilen bu muhteşem üçlü cinsel isteksizliğinizi düzenleyebilir. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi salata yaparak da tüketebilirsiniz. Ayrıca roka doyurucu özelliği ile de bilinen bitkilerdendir. Yoğurtlu tarifleri de mevcut olan roka cinsel isteksizliğinizi azaltacak besinlerdendir. Kekiği de yaptığınız yemeklerin içerisinde bolca kullanabilir cinsel isteksizliğinizi düzene sokabilirsiniz.

PANCAR: Pancar yaz mevsiminde olgunlaşan ve hasadı gerçekleştirilen besinlerdendir. Genellikle şeker üretiminde ve pekmez yapımında kullanılır. İçerisinde barındırdığı zengin mineral ve vitaminlerle cinsel güç arttırıcı besinler arasında yerini alır. İçerdiği fosfat ve potasyum cinsel isteğinizi arttıracaktır. Sabahları limon ile karıştırıp tüketmeniz durumunda cinsel isteğinizin arttığını görebilirsiniz.

TRÜF MANTARI: Mantarlar arasında en değerlisi olarak bilinen ve yerin altından köpekler ile çıkarıldığı için kara elmas olarak adlandırılan trüf mantarı adeta doğal bir afrodizyaktır. Yoğun aroması nedeniyle az kullanılması tavsiye edilir. Trüf mantarını rendeleyip makarna ya da yumurtayla tüketmeniz durumunda cinsel iktidarsızlığınızın son bulması muhtemeldir.

LAVANTA-YASEMİN-VANİLYA: Aromatik bitkiler arasında gösterilen ve birçok deterjan ya da sabunda kullanılan bu bitkilerin parfüm olarak da kullanıldığını görmüş olabilirsiniz. Bunun nedeni ise içerisinde yoğun aromalar barındırmasıdır. Lavanta, yasemin ve vanilya aynı zamanda cinsel isteksizliği düzenleyen bitkilerdendir. Cinsel gücü arttırmayı ise barındırdıkları aroma ile kokusal olarak bizleri etkileyerek yaparlar.

KARANFİL: Birçok restoranda yemekten sonra karanfil ikram edildiğini görmüş olabilirsiniz. Ağız kokusuna engel olmak amacıyla ikram edilen karanfil aynı zamanda cinsel gücü düzenleyen ve arttıran bitkiler arasında gösterilir. Diyabet kontrolünde de kullanılan karanfilin afrodizyak etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

AVOKADO: Ülkemizde Antalya, Alanya civarlarında bolca yetişen “avokado” halk arasında doğal afrodizyak olarak adlandırılır. Avokadoyu salata yaparak tüketmeniz lezzetini almanızda etkili olacaktır. Avokadoyu yumuşayana kadar beklettikten sonra salata yapmanız için ezmeniz gerekir. Ezdikten sonra içerisine biraz limon sıkarak lezzetli bir şekilde tüketip cinsel isteğinizi arttırabilirsiniz.