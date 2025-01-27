Cinsel İstismar Davasında Karar

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27/01/2025

Cinsel İstismar Davasında Karar

Kendisinden 20 yaş küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanık Tuğrul Torun aleyhindeki karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığı iki buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Candaş okudu.Yargıç Tutku Candaş,  sanığın yargılandığı davaları kabul ettiğini, işlediği cinsel istismar suçunun azami 6 yıl hapis öngördüğüne değinerek, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında hem cinsel saldırı hem de 16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırı suçlarındaki artışın dikkat çektiğini bu tür suçlara ceza takdir edilirken caydırıcı ve toplum vicdanını rahatlatıcı olması gerektiğini altını çizdi.

Candaş kararında şöyle aktardı:

 “Bu durum toplum genelinde büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermekte ve aileler çocuklarını yetiştirirken oldukça tedirgin olmaktadırlar. Bu küçük adada kişilerin güvenli ve huzur içinde yaşaması, özellikle çocuk ve gençlerin özgür ve sağlıklı bir şekilde büyümesi birincil önem taşıması gerekmekteyken maalesef bunun yerini korku ve tedirginlik içinde çocuk yetiştiren aileler, fiziksel ve psikolojik travma yaşayan çocuk ve gençler almaya başlamıştır. Bu gibi suçları önlemede Mahkemelere büyük görev düşmekle birlikte, bu suçların işlenmesini önlemek için hem okuldaki eğitimin ve hem de aile bağlarının büyük rol oynadığını belirtmek isteriz” dedi.

Yargıç Tutku Candaş olayın ortaya annesinin boynunda morluk görmesi ile ortaya çıktığını belirten Candaş, çocuktan 20 yaş büyük olan sanığın müşteki ile sosyal medyada görüştüğüne değinip, sosyal medyadaki tehlikelerle ilgili ailelere büyük görev düştüğüne vurgu yaptı. Yargıç Tutku Candaş, suçun niteliği ve ciddiyetine dikkat çekip, sanık lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile iki yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 (Kamalı Haber) 

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TAGS: haber, kıbrıs, Cinsel İstismar, dava, karar
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