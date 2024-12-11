Cinsel İstismar Zanlısına 20 Gün Tutukluluk

(Kamalı Haber)- Türkiye’de 15 yıl önce meydana gelen “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz Kasım ayında yakalanarak, cezaevine gönderilen Hasan Hüseyin Karaca dün iade işlemleri tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 20 gün ek süre verilirken, 31 yaşındayken, 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle yargılanarak, hapse mahkum edildiği öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Buğra Madran, zanlının Türkiye’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu, Türkiye’nin iade talebi üzerine 11 Kasım 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaparken Girne Turizm Limanında yakalandığını, mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri için 30 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, mahkeme tarafından verilen 30 günlük sürenin dolduğunu ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, 20 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise cezasını memleketi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çekmek istediğini söyleyerek, “Hapis aldığımı biliyordum, bu yüzden gidiyordum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.