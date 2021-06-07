Cinsel istismara uğrayan köpek güvende

Altın Patiler Derneği, Girne’de dün sabah saatlerinde, “alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını” iddia eden D.G isimli zanlı tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen köpeğin, gece geç saatlerde bulunduğunu, sağlık kontrolünden geçirildiğini ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Altın Patiler Derneği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, köpeğin güvenilir bir yuva bulunana kadar derneğin himayesi altında kalacağı ifade edilerek “Adalete inanmak, güvenmek sonsuz istemimiz! Kopeklerimiz, kedilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, hepimiz bu sapıkların tehdidi altında yasıyoruz. Artık gereken yapılmalı! Cezayı ı̇stı̇yor, beklı̇yoruz! Biz mücadelemize devam ederken, Devletinde yanımızda olması tek temennimizdir!” ifadeleri kullanıldı.

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07/06/2021 16:43