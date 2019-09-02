Cinsel saldırı zanlısı teminatla serbest bırakıldı

Vadili köyünde, ikametgâhının yakınında kalmakta olan üvey amcasının eşi F.A’ ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.D. şikâyet üzerine aynı gün tutuklanmıştı. Tutuklandığı günden bu güne değin tutuklu bulunan zanlı H.D. bugün “geceleyin ev açma ve cinsel saldırı” suçlamasıyla teminat maksatları bakımından Gazimağusa’da yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru verdiği yeminli şehadetinde, 29.8.19 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Vadili köyünde evlerinin yakınlarında ikamet eden üvey amcasının evinin kapısını açıp çeri giren zanlının yatağında yüz üstü yatan yengesi F.A’nın sırt kısmını elleri ile okşamak ve boynunu öpmeye çalışarak cinsel saldırıda bulunduğun anımsattı. F.A’nın olayı fark etmesi üzerine yastık ile yüzünü kapayarak oradan ayrılan zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden tahkikat memuru şikâyetçinin yüzünü görmese de konuşmasından, saçlarının uzunluğundan, vücut yapısından ve 16 yıldan beri tanıdığından dolayı zanlıyı rahatça teşhis ettiği konusunda ifade verdiğini aktardı. Zanlı H.D.’nin gönüllü ifade verdiğini, aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini, olay günü sabah saat 03.00’ ten sonra evine geldiğini ve dışarı çıkmadığı yönünde beyanı olduğuna değinen tahkikat memuru, birbirlerine 3-4 metre mesafede ikamet eden iki ailenin 30 yıldan beri aralarında gerginlik ve husumet olduğunu kaydetti.

Bu aşamada zanlının tahkikatına etki etme olmadığına değinen tahkikat memuru zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 100.000’er TL kefalet imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)