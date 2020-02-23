Cinsel taciz zanlısı 1 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Lapta bölgesinde meydana gelen darp ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan Ş.K (E-58) tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta polis karakolunda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının önceki gün Lapta bölgesinde aralarında ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ölmüş abisinin 25 yaşındaki oğlunu sopa ile darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını, soruşturma aşamasında darp edilen çocuğun annesi, zanlının yengesinin bir şikayette daha bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan şikayette zanlının 2019 yılı Haziran ayında yengesinin bahçesi içerisinde bulunduğu esnada pantolonunu çıkarıp yengesine cinsel organını gösterdiğine dair şikayet yapıldığını ifade etti. Polis, bu yönde de zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler cinsel taciz ve darpla ilgili soruşturma yapılacağını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme ise zanlının bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

23/02/2020 17:40