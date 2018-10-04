Cinsel taciz zanlısı cezaevine gönderildi

Gamze PİR BAYKUR

Yeni Boğaziçi köyünde 11 Eylül 2018 tarihinde komşusunun 12 yaşındaki kızına tasarrufundaki cep telefonu ile cinsel içerikli video izlettiği iddiası üzerine tutuklanan zanlı Hasan Demir hakkındaki soruşturma tamamlandı. “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçlamasıyla tutuklanan ve 20 gündür tahkikat maksatlı poliste tutuklu bulunan zanlı Demir, tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “18 yaşından küçük çocuklara cinsel tacizde bulunma” suçlamasıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Demir, davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.