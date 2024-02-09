Cinsel taciz zanlısına 5 gün tutukluluk!

Girne’de bir restoranda tanıştığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia dilen Hüseyin Erdoğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kazım Sevinç mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Girne' de Kale arkası olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren bir restorana müşteri olarak giden zanlının, 298 promil alkol tesiri altında restoranda tanışıp, sohbet ettiği B.K. isimli kadına, tuvalete gidip ellerini yıkadığı sırada cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında “cinsel saldırı ve sarhoşluk” suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 5 gün daha süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.