Cinsel Tecavüz Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

15 yaşındaki kız arkadaşını kullanımındaki motosiklete alıp 01.11.2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Paşaköy – Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisine götürüp tecavüz eden Akdoğan sakini H.İ.K, şikâyet üzerine 15.02.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmış ve 16.02.22 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 18.02.22 tarihinde “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, alıkoyma, vahim zarar, 16 yaşından küçük çocuğun istismarı ve kadına şiddet” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Kıvanç Özoğul, olgularla ilgili aktardığı bilgide, 01.11.2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, 15 yaşındaki kız arkadaşı Y.C.Ş ’yi yasal vasilerinden alıkoyup kullanımındaki motosiklete aldıktan sonra Paşaköy – Aslanköy arasındaki boş bir arazi içerisine götürüp cinsel ilişkiye girdiğini ve müşteki kızın kızlık zarının yırtılması ile vahim zarara uğradığını söyledi.

Zanlının devam edilen günlerde 2 kez olmak suretiyle müştekiyi kalmakta olduğu Akdoğan’daki ikametgahına götürmek suretiyle yine cinsel ilişkide bulunduğunu belirten tanık polis, yapılan doktor muayenesinde müşteki kızın kızlık zarının yırtılmış olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Müştekinin şikayetçi olduğu başka bir meselenin soruşturması esnasında bu olayın ortaya çıktığını belirten tanık, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde zanlının gönüllü bir ifade verdiğini, Ekim 21 ayında müşteki ile tanışıp sevgili olduklarını, belirtilen tarihte olay mahallinde kız arkadaşı ile buluşarak sadece seviştiklerini, cinsel tecavüzde bulunmadığını, müştekinin kendi gönlü ile kendisine kaçtığını ve bu olay sonrasında birlikteliklerini sonlandığı yönünde beyanda bulunduğuna dikkat çeken tanık, işlemiş olduğu suçlardan dolayı kendisine okunan yazılı dava tebliğine “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını, olayın ciddi ve ağır ceza mahkemesi yetkisine girdiğini belirten tanık, KKTC vatandaşı ve işsiz olan zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahale etme ihtimali yanında yargıdan kaçma ihtimalinin de kuvvetle muhtemel olduğuna değindikten sonra, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 1 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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18/02/2022 16:29