Cinsel yaşama can veren 20 süper afrodizyak

İnsanlık, antik çağlardan beri çeşitli bitki, tohum, sebze, meyve ve deniz ürünlerinin cinsel performansı artırdığına inanır. Bununla ilgili pek çok reçeteler ve tarifler kültürden kültüre değişim göstermiştir. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, safran ve istiridye gibi kadim dönemlerden günümüze gelen afrodizyaklar da dahil birçok ürünün, içerdiği etken maddeler nedeniyle cinsel hayatı olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Afrodizyak nedir?

Cinsellikle ilgili hiç konuşulmayan çarpıcı konuları gündeme getiren Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, afrodizyaklar ve cinsel hayata etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Afrodizyağı, cinsel isteği artırıcı etkileri olan maddelerin genel adı olarak tarif eden Keçe, sözcüğün kökeninin Yunanca olduğunu belirtti. Efsaneye göre, Aşk Tanrıçası Afrodit’in, her gece birlikte olduğu seçilmiş erkeklere, cinsel güçlerini artırıcı bitkisel içecekler ve karışımlar içirdiğini aktaran Keçe, cinsel isteğin ve cinsel gücün uyarıcı ve artırıcı etkisi olan maddelere verilen “afrodizyak” adının da bu efsaneden kaynaklandığını dile getirdi. Kadim çağlardan bu yana farklı kültürlerdeki insanların, çeşitli yiyeceklerle cinsel yaşamlarını iyileştirmeye çalıştıklarını ve ilaçlar, iksirler hazırladıklarını belirten Keçe, bazı gıdaların cinsel organlara benzemelerinden, bazılarının da denenerek cinsel etkileri nedeniyle afrodizyak olarak kullanıldıklarını kaydetti. Özellikle doğu ülkelerinin cinsel isteği artıracak formüllerin mucidi olduğunu ve bu konuda dünyaya öncülük yaptıklarını ifade eden Keçe, Anadolu tarihinde de afrodizyakların önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Afrodizyak etkisi gerçek mi?

Acaba afrodizyakların etkisi gerçek mi? Psikoterapist Cem Keçe, bu konunun halen tartışma konusu olduğunu ifade ederken, bunun yanında halen ilaç yapımında kullanılan bitkilerin şifa veren kimyasalları içerdiğine de dikkati çekti. “Afrodizyaklar, esrarengiz iksirler, sihirli karışımlar değildir” diyen Psikoterapist Keçe, tüketilen her yiyeceğin vücuda ve vücudun işlevlerini etki ettiğini hatırlattı. Bazı yiyeceklerdeki vitamin, mineral gibi besin öğelerinin, hormonlara, beyin kimyasına, vücudun enerji ve stres düzeylerine direk etki ettiğini ifade eden Psikoterapist Keçe, “Bunun sonucunda da cinsel organlarımız ve cinsel isteğimiz doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenir. Örneğin, bazı afrodizyaklar libido üzerinde etki yaparak cinsel isteğin artmasını sağlarken, bazıları da cinsel organlara giden kan akımını artırırlar” dedi. Psikoterapist Cem Keçe şunları kaydetti: “Afrodizyakların vücudumuzda hem fiziksel hem de psikolojik etkileri olduğunu ortaya koyan çok sayıda bilimsel araştırma var. Bunlara ek olarak afrodizyakların plasebo etkisini de göz ardı edemeyiz. Çünkü düşüncelerimizin, duygularımızın ve arzularımızın komuta merkezi beynimizdir. Dolayısıyla yediğimiz içtiğimiz bir şeyin cinsel isteğimizi artıracağını düşünmemizin cinsel isteği uyarıcı bir etkisinin olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan yola çıkarak, fizyolojik etkenlere bağlı erken boşalma, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık gibi cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde afrodizyakların etkilerinden yararlanılması mümkündür. Ancak unutmamak gerekir ki, insanın en büyük cinsel organı beynidir. Cinsellik beyinde başlar ve beyinde biter. Cinsellikle ilgili tüm duygu, düşünce, tavır ve aktifliğimiz beynimizdeki cinsellik algısına, cinsellikle ilgili deneyimlerimize, bilgimize bağlıdır.”

İşte 20 süper afrodizyak

Peki hangi ürünler ne oranda cinsel hayata etki eder? Psikoterapist Cem Keçe, uzun yıllar sonunda edindiği tecrübeleri ve araştırmaları sonucunda belirlediği 20 afrodizyağı şu şekilde açıkladı:

Badem: Çinko bakımından çok zengin olan badem testosteron seviyesinin yükselmesine ve cinselliğin kalitesinin artırılmasına yardımcıdır.

Kuşkonmaz: B vitamini açısından oldukça zengin olan kuşkonmaz, vücutta uykuyu ve orgazmı kontrol eden histamin salınımını artırır.

Avokado: Etken maddesi B vitamini olan avokado erkeklerin hormonal aktivite seviyesini yükseltirken, enerji ve dayanıklılığı da arttırır.

Brokoli: C vitamini açısından çok zengin olan brokoli, özellikle kadınlarda libidoyu arttırıcı bir sebze olarak bilinir.

Şili biberi: İçerdiği kapsaisin adlı kimyasal madde sayesinde şili biberi kalp atışlarını hızlandırır, vücutta endorfin salgılanmasını tetikler.

Çikolata: Çikolatanın etkin maddesi olan kakao, bir antioksidandır. Ayrıca içerdiği feniletlamin maddesi ile cinsellikten alınan hazzı yükseltir.

Karanfil tohumu: Bu bitkinin, hem kokusu hem de içerdiği kimyasallarla hem erkeğin hem de kadının cinsel istek oranında artış sağladığı, binlerce yıldır bilinen bir gerçektir.

Böğürtlen: Bu bitkinin suyunun libido arttırıcı kimyasallar barındırması yanında, şekerinden arındırılmış halde tüketilmesi de vücudun yağ yakmasına da yardımcı olur.

Yumurta: Protein ve B vitamini deposu olan yumurta hem libidoyu yükseltir hem de vücudun ihtiyacı olan enerjiyi arttırır.

Zencefil: Dolaşım sistemine oldukça faydası olan zencefilin bu sayede sağlıklı bir cinsel yaşama da oldukça olumlu yönde fayda sağladığı tespit edilmiştir.

Maka turpu: Türkiye’de çok fazla bilinmeyen bir turp türü olan Maka’nın anavatanı Peru’dur. Dünyada ‘Peru’nun Viagrası’ olarak bilinen bu turpun, cinsel aktivite sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu dayanıklılık, direnç, enerji ve libidoda adeta patlama yaptığı söylenir.

Yulaf ezmesi: İçerdiği L-arginin adlı madde ile özellikle fiziksel kaynaklı iktidarsızlık tedavisine yardımcı olan yulaf ezmesinin, kadınlarda da klitorise kan toplanmasını hızlandırdığı düşünülüyor.

İstiridye: Binlerce yıldır afrodizyak denilince akla ilk gelen ürünlerden biri olan istiridye, içerdiği dopamin adlı kimyasal ve çinko ile kadın ve erkek cinsel istediğini artırır.

Şeftali: Araştırmalar gösteriyor ki C vitamini deposu olan şeftali özellikle kadınlarda cinsel isteği artırıcı bir meyve. Diğer bir özelliği de kan akışını hızlandırması.

Çam fıstığı: Çam fıstığında bulunan arginin maddesi, vücutta nitrik oksit seviyesini yükseliyor. Bu madde de viagrada yoğun olarak bulunmakta.

Kabak çekirdeği: Çinko bakımından oldukça zengin olan kabak çekirdeği, bu sayede sperm üretimini arttırıcı özelliğe sahiptir. Kalsiyum ve potasyum deposu olan kabak çekirdeğinin aynı zamanda kolestrolü de dengede tuttuğu ortaya çıktı.

Safran: Antik çağlardan beri afrodizyak etkisi bilinen safran, cinsel performansı arttırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir baharat olarak bilinir.

Karpuz: İçerdiği bir çeşit amino asit olan sitrullin sayesinde kan damarlarının genişlemesini sağlayan karpuz, kan dolaşımının hızlanmasına yardım eder.

Kakule: Viagranın alternatifi olarak adlandırılan kakulenin özellikle erkek cinselliğine büyük oranda katkı sağladığı düşünülüyor. Uzmanlar bunun nedenini, kakulenin içerdiği sineole adlı maddenin penise giden kan akışını artırması olarak açıklıyorlar.