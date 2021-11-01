Cinsi anlaşılamayan kedi sosyal medyayı birbirine kattı

İnternet kullanıcıları tuhaf görüntüsüyle maymuna benzetilen kedi için bir kaç günde 50 binden fazla yorum yaptı. İnsanlar onun adeta için çıldırdı.

İnternet kullanıcıları tuhaf görünüşüyle beğeni toplayan bir kediyi tartışıyor. Birçok kişi cinsi bir türlü anlaşılamayan kediyi maymuna benzetiyor.





Kediyle ilgili tartışmalar, bir kullanıcının hayvanın videosunu, "En muhteşem yaratık! Bu kedinin cinsine ne diyorsunuz?" notuyla Reddit'te paylaşmasıyla başladı.



Sadece birkaç gün içinde 50 binden fazla yorum alan paylaşım, birbirinden eğlenceli fikirlere sahne oldu.



Bir kullanıcı, "Bu kedi konuşmaya başlarsa ürkeceğimi bile sanmam" diye yazdı.



Tartışma bu noktadan sonra farklı bir noktaya evrildi. Bazı kullanıcılar, videoda gördükleri hayvanın kedi olup olmadığını sorgularken, onu lemura benzetenler çoğunluktaydı.



Bir diğer kullanıcı ise şu yorumda bulundu:



"Öldürdüğü diğer tüm kedilerin kürklerini giymiş gibi görünüyor."



Görüntülerde yer alan kabarık tüylü kedi, beyaz ve gri arasındaki rengi ve siyah suratıyla göze çarpıyordu.



Kedinin cinsine yönelik tartışmanın büyümesinin ardından hayvanın sahibi Adriana Piraino ortaya çıktı. Newsweek'e konuşan Piraino hayvan dostunun Maine Coon cinsi iri kedilerden biri olduğunu açıkladı.



Bir makyaj sanatçısı olan Piraino, Richie adını verdiği kediyi 4 aylık bir yavruyken yanına aldığını söyledi:



"Richie'nin o yaşta bile çok kılı vardı. Ama kürkü gelişince insanlar ona ilgi duymaya başladı. Birkaç gün içinde kürkü kabardı ve bir paltoya benzedi. Sevimli olduğu kadar tuhaftı. Sosyal medyada viral olmaya başladı. İnsanlar onun için çıldırdı."



Hayvanın görkemli görünüşünün ötesinde kişiliğini sevdiğini söyleyen Piraino, "Akıllı, meraklı ve bir köpek gibi oyuncu" diye ekledi:



"Beni her yerde takip eder. Zaten evden çalışıyorum, o benim hayat arkadaşım."



Maine Coon cinsi kedilere her zaman ilgi duyduğunu aktaran Piraino, "Kedinizin kürkünü farklı yönlere doğru okşarsanız, alttaki daha soluk renkli tüyler ortaya çıkar ve sanki kediniz gözünüzün önünde renk değiştiriyormuş gibi görünür" ifadelerini kullandı:



"Veterinerim Richie'yi bir pop yıldızı gibi görüyor."

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01/11/2021 10:40