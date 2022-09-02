Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan yeni kare

Bir dönem yayınlanan Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyurmuştu. Yeni yaşamında Meli Bendeli ismini alan oyuncu, son olarak yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu duyurdu.

Oyuncu Yılmaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hayatını baştan kuran Yılmaz adını ise Meli Bendeli yaptı.

Instagram'da yeni hesap açan oyuncu göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaştı.

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini şortlu son pozundaki değişimi dikkat çekti.

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02/09/2022 21:49